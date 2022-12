Batida entre carretas deixa morto em rodovia de Campinas

Uma batida entre carretas terminou com a morte de um motorista na Rodovia Adalberto Panzan (SP-102/330), em Campinas (SP), na tarde desta quinta-feira (1). Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente foi no km 5 da pista sentido interior, por volta das 15h10, e a vítima de 57 anos conduzia um caminhão com fertilizantes, que atingiu a traseira de um veículo que transportava ração animal e teria dado ré no trecho, diz a polícia. O acidente provoca lentidão no trânsito.

O Corpo de Bombeiros e a equipe de resgate da concessionária CCR Autoban foram acionados, mas o motorista da carreta ficou preso às ferragens e o óbito foi no local. O fertilizante seria transportado pela vítima da cidade de Santos (SP) para Catanduva (SP).