Ônibus escolar que se acidentou na Rondon não tinha autorização para transporte intermunicipal

O ônibus escolar que levava estudantes de Bauru (SP) para Tatuí (SP) e bateu em um caminhão-tanque, na segunda-feira (28), não poderia realizar transporte intermunicipal.

Segundo o termo de cessão, firmado em 2010 entre o estado e o município de Bauru, o veículo só poderia circular dentro do perímetro urbano bauruense.

O documento aponta que o carro deveria “obrigatoriamente ser utilizado pela cessionária [a prefeitura de Bauru] em sua área territorial”, ou seja, dentro da cidade.

No momento do acidente, o ônibus viajava pela Rodovia Marechal Rondon (SP-294) e levava 13 estudantes da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal para uma aula no Conservatório de Tatuí, onde realizam atividades às segundas-feiras.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do caminhão, que seguia no sentido capital-interior, teria perdido o controle do veículo, ultrapassado o canteiro central e invadido a outra pista, atingindo a frente do ônibus, que seguia no sentido contrário.