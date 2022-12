Definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Mariápolis

As equipes do Boa Esperança F.C. e Furacão F.C./ Vidraçaria Xavier / Adamantina, são os finalistas da 6° edição do Campeonato Municipal Jorge Henrique Ávila “Jorginho” de Futebol Médio de Mariápolis.

As duas equipes conquistaram a classificação para disputa final após vencer os duelos contra seus adversários Atlético Ousadia F.C./ Mariápolis e Red Bull F.C./ Eletrônica Pigari’s/ Adamantina, em jogos realizado pelas semifinais no domingo (4) no Estádio Municipal Benedito Antônio João, que teve a presença de vários esportistas.

BOA ESPERANÇA F.C.

A equipe do Boa Esperança F.C. não se intimidou com o bom time mariapolense do Atlético Ousadia F.C. e classificou ao surpreender e vencer de goleada pelo placar de 4 a 2, com os gols marcados por Kailler (2), Gabriel e Garrincha (1 cada).

FURACÃO F.C.

Já a equipe do Furacão F.C./ Vidraçaria Xavier, classificou ao vencer o clássico adamantinense o aguerrido time do Red Bull F.C./ Eletrônica Pigari’s, por 3 a 2, com os gols marcados por – Fabinho (2) e Gustavo.

FINAIS

Segundo fontes os organizadores deverão realizar a disputa finais no dia 17 ou 18/12.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes coordenada por Lucas Ávila.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

Na foto, as equipes da Boa Esperança F.C. e Furacão F.C. que irão disputar a final.