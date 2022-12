Junqueirópolis é o 18º do Estado no Ranking do Munícipio Agro

O MUNICÍPIO AGRO – Ranking Paulista é um programa para promover o desenvolvimento rural sustentável no Estado de São Paulo estimulando as prefeituras a implementar e desenvolver agendas estratégicas estaduais a fim de fortalecer a gestão rural local e melhorar produtividade e sustentabilidade do agronegócio paulista.

Além disso, orientar os municípios no atendimento às diretrizes do Programa do Governo Estadual Cidadania no Campo visando o desenvolvimento rural sustentável através da parceria entre os entes governamentais.

Neste ano de 2022, o programa completou a sua 4ª edição, e incentiva, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (SAA) em parceria com as prefeituras que aderirem ao Sistema.

As prefeituras que aderiram o Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS concordaram e ficaram em conformidade com os objetivos da SAA, reconhecendo a importância do agro e das necessidades de investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural.

Criado pelo Decreto Estadual nº 64.467/2019 e regimentado pela Resolução SAA nº 15/2022, o Ciclo 2021/2022 contou com a participação de 345 municípios, que apresentaram documentos comprobatórios de atividades desenvolvidas por eles, relativas às 10 diretivas do programa, sendo elas; Estrutura Institucional; Infraestrutura Rural; Produção e Consumo Sustentável; Sanidade Agropecuária; Abastecimento e Segurança Alimentar; Fortalecimento Social do Campo; Solo e Água; Biodiversidade; Resiliência, Mitigação e Adaptação as Mudanças Climáticas; Interação Campo-Cidade, além das proatividades e participação em 4 capacitações on line que a coordenação ofertou.

As prefeituras tiveram do dia 01/08/2022 à 16/09/2022 para enviarem seus relatórios, via sistema oficial do programa, os quais foram analisados e pontuados pela equipe técnica da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.

A premiação aos certificados de 2022 foi no valor de 5 milhões de reais, distribuídos à 141 municípios.

Os 5(cinco) municípios que mais subiram no ranking em relação às posições do ciclo anterior (2020/2021) também foram premiados no ranking da evolução, incentivando cada vez mais a progressão de todos na classificação final.

A entrega dos prêmios aconteceu nesta quarta-feira (30/11), com a presença do Governador Rodrigo Garcia, do Secretário Francisco Matturro e de diversas autoridades.

O Diretor de Agronegócio Josemar de Souza(NEGO) e o agrônomo da diretoria de agricultura do município Roberto Takeshi, representaram o município no evento, onde receberam a premiação pela 18ª colocação e um cheque de R$ 40 mil.

O prefeito Osmar Pinatto, parabenizou a todos da equipe da diretoria do Agronegócio por importante pontuação conquistado em apenas dois anos da criação da pasta no município, ressaltando que a política pública de qualidade valorizando o agricultor de Junqueirópolis a Rota do Agronegócio.