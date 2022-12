Motorista arremessado para fora de carro após batida em rodovia de Indaiatuba morre em hospital

O condutor foi projetado para fora e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado com auxílio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. Às 15h53, no entanto, a corporação informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.