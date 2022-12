PARAPUÃ: Parapuã Rodeio Top Bulls acontece de 7 a 10 de dezembro com grandes atrações

O Parapuã Rodeio Top Bulls que será a grande atração do aniversário de Parapuã está com o trabalho a todo o vapor.

O rodeio acontece de 7 a 10 de dezembro com entrada franca e promete ser um dos melhores de todos os tempos da região.

Com estrutura 100% coberta, camarote com boate, praça de alimentação e parque de diversões, o município ainda irá inaugurar o novo recinto de exposições, que mede em seu total 35 mil metros quadrados.

Grandes nomes da música também estão confirmados no Parapuã Rodeio Top Bulls, com a seguinte programação: dia 7 quem sobe ao palco é a dupla César Menotti e Fabiano.

No dia 8, a explosão de 2022, considerados um dos maiores fenômenos da atualidade, Hugo e Guilherme. Já no dia 9 é a vez de George Henrique e Rodrigo, outra dupla despontada no sertanejo.

E para finalizar a festa, o show de Thaeme e Thiago, trazendo hits consagrados.

As montarias do rodeio serão um espetáculo a parte, com os campeões das Etapas ACR e BGB Super Cup que prometem uma competição acirrada na arena.

A locução ficará por conta de Claudiney Mathias, um dos maiores narradores deste tipo de evento.

A organização estima um público de 40 mil pessoas durante as quatro noites de festa.

O Parapuã Rodeio Top Bulls é uma realização da Prefeitura Municipal de Parapuã com organização da empresa B&B Eventos e estruturas.