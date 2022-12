Vestibular Medicina Unoeste: prova movimenta campus 2 em Prudente

Candidatos de várias partes do país disputaram as 105 vagas disponibilizadas para o curso médico no campus de Prudente



Candidatos de várias partes do país e inscritos no Mega Vest Med – o vestibular da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (Famepp) –, movimentaram na manhã do último sábado (3) o campus 2 da Unoeste, em Presidente Prudente. A prova para um dos cursos mais concorridos do Brasil e oferecido na 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo teve duração de 4 horas (das 9h às 13h). Mas antes dela, tensão, expectativa, frio na barriga e o sonho de mandar bem no vestibular para entrar no curso avaliado com 4 estrelas no Guia da Faculdade 2022 era compartilhado pela maioria dos vestibulandos.

Muitos candidatos da região, do estado e que vieram também de outras federações relatavam também que a qualidade, infraestrutura e tecnologia da Unoeste os motivaram a fazer a prova. A vestibulanda Eduarda Aparecida Oliveira Araújo, de 18 anos, veio de Paraguaçu Paulista (SP) fazer a prova. “É a minha primeira prova numa instituição particular, estou um pouco nervosa, mas quero passar. Venho fazendo cursinho desde o ano passado e este ano estudando ainda mais, conciliando escola com cursinho pra conseguir mesmo”, dizia, confiante.

A Eduarda estava acompanhada dos pais Miguel Batista Araújo e Maria Isabel de Oliveira Araújo que rodaram mais de 100 quilômetros pra participarem desse momento tão importante na vida da filha. “Saímos de casa 5h30 pra não ter nenhum problema de chegar atrasado, pegar trânsito. Antecipamos tudo hoje porque esse é o sonho dela, não queríamos contratempo algum”, revelou a mãe. “A Eduarda tem como propósito trabalhar para salvar vidas”, complementou o pai.

Já a candidata Isabella Sabadim Dias da Silva, 18 anos, veio de Pereira Barreto, que fica no noroeste paulista. Depois de acordar às 3h da madrugada e rodar 280 quilômetros, dizia estar confiante por ter estudado muito nos últimos anos. “A minha preparação veio desde o primeiro ano do ensino médio. A minha mãe trabalha na área da saúde como enfermeira, e eu pretendo me especializar na área como médica se tudo der certo nessa prova”. A tia dela, Carmem Lúcia da Silva Barbosa, contou porque elas caíram tão cedo da cama. “Somos bem precavidas. A gente deixa uma hora e meia de sobra porque vai que acontece alguma coisa na estrada. Graças a Deus não aconteceu. E por ela vale todo esse esforço. Tenho fé em Deus que ela vai entrar aqui, já passou”, opinava otimista.

Candidatos de fora

O vestibular de Medicina da Unoeste é uma referência no país quando se coloca em xeque a qualidade de ensino e formação profissional. Tanto que a Luiza Karina Fonseca Almeida, de 18 anos, veio de São Luís, capital do Maranhão, fazer o vestibular neste sábado. Ela e o pai vieram de avião. Chegaram ontem em Prudente depois de quase 12 horas de ponte aérea nos aeroportos. “É meu oitavo vestibular neste ano, mas sou treineira desde o ano passado. Tudo isso pra passar em medicina e conseguir alcançar a tão sonhada carreira que vislumbro desde os meus 12 anos. Sempre tive muito carinho pela área cirúrgica e é isso que eu quero”.

O pai dela era só orgulho e contou que cruzar o Brasil para lutar pelo propósito da filha não é sacrifício nenhum. Pelo contrário. É motivo de satisfação. “Para um pai, ver os filhos com o futuro garantido, vamos dizer assim, vale qualquer aventura. Percorremos mais de 3 mil quilômetros, e tenho certeza que vai valer a pena porque confio no potencial dela. Se ela passar, eu vou mover rios e montanhas para instalá-la aqui”, torcia.

Do norte de Minas Gerais, mais especificamente da cidade de Janaúba, veio prestar o vestibular a candidata Laura Polete Mizobutsi, de 22 anos. Um pouco ansiosa, mas na expectativa de que tudo desse certo, do lado de fora ela contava com o apoio da irmã Paula Polete Mzobutsi, e da tia Aurora Mizobutsi que inclusive mora em Prudente. “Pelo fato dos meus familiares serem da região e por eu saber que é a melhor universidade da região, vim fazer a prova aqui. Lá em Minas, eu já vinha prestando há alguns anos vestibulares. Neste ano decidi vir para São Paulo, especificamente em Prudente que é um polo muito bom, eu tive várias indicações da Unoeste. Estou na expectativa grande de passar aqui”.

No que depender da tia, a Laura já tem hospedagem garantida pelos próximos seis anos. “Se ela passar aqui vai ficar perto da família, mais tranquilo e mais fácil para estudar. Quero que ela passe pra ficar perto da gente”.

Já o Bruno Nodak Wanishi, de 18 anos, veio de Maringá, no Paraná, fazer a prova na Unoeste. E nessa hora tão importante, é claro que os pais Wilson Wanishi e Maria Midori não iam deixar o filho vir sozinho. Incentivo e apoio também no campus era fundamental. “Sempre foi meu sonho fazer medicina. Eu tenho vários primos que já se formaram na área, espero que eu seja o próximo”, brincou, acrescentando que conheceu a Unoeste no cursinho pré-vestibular por indicação dos próprios professores e alguns amigos. “Estou bem confiante, me preparei bastante, vou dar meu melhor”.

A mãe estava acreditando muito no desempenho do filhão. “Saímos cedo de casa com expectativa grande, e escolhemos a Unoeste porque pesquisamos junto ao MEC. Optamos por ela por ser uma instituição muito conceituada, eu mesmo já apresentei um trabalho aqui na época da pandemia, então eu sei da seriedade da instituição. Ele está aqui batalhando e tenho certeza que vai dar certo”.

Gabarito e resultado

O gabarito do Vestibular de Medicina será divulgado ainda neste sábado (3), após o término das provas. Já o resultado do processo seletivo está previsto para sair na terça-feira (6) ou até o término das correções das redações, e estará disponível para o vestibulando na área do candidato, no site da Unoeste.

Matrículas

Os aprovados para Medicina Prudente terão o prazo de até dois dias úteis para efetivação da matrícula após a publicação do resultado. Não completadas as vagas, serão realizadas novas chamadas aos classificados em lista de espera, com prazo de um dia útil para efetivação da matrícula.

