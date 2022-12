FLÓRIDA: Concluídas as obras de implantação de nova praça esportiva

O prefeito Wilson Fróio Júnior em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, informou que foram concluídas as obras de construção de uma nova praça esportiva em Flórida Paulista. Trata-se do Projeto Areninha do Governo do Estado.

O projeto realizado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Esportes do Estado tem como objetivo a implantação de um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de led.

Através de empresa contratada diretamente pelo Governo do Estado as obras foram finalizadas no começo desta semana.

O local escolhido para a implantação do Projeto Areninha foi a pista de cooper, no espaço que possui gramado. Desta forma, o campo de futebol society e a quadra de basquete 3×3, ficaram dentro da pista de cooper, deixando o local com um novo visual e com várias opções da prática de esportes.

A obra feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista – que disponibilizou o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica – sendo que o Governo do Estado implantou o projeto Areninha.

A implantação deste novo espaço esportivo em Flórida Paulista foi viabilizado através de indicação do deputado estadual Vinícius Camarinha junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Esportes, atendendo solicitação do prefeito Fróio.

A instalação do projeto Areninha tem um investimento estimado de R$ 350 mil, que foi inteiramente executado com recursos do Governo do Estado.