FLÓRIDA: Duas alunas da escola Pércio ganham bolsas de estudo

Durante a Semana da Justiça pela Paz, realizada na escola Pércio em Flórida Paulista, duas alunas foram beneficiadas com bolsas de estudo integrais doadas por uma empresária.

Além de palestrar para os alunos da unidade escolar, Eliza Fazan também causou grande emoção aos presentes quando ofereceu as bolsas de estudo para as alunas do 3º ano do ensino médio que pretendem ingressar nas áreas de Direito e Pedagogia.

As atividades da Semana da Justiça pela Paz, com o tema “Caminhar para o sucesso” foram realizadas pela escola Pércio em parceria com o Poder Judiciário e a Diretoria de Ensino de Adamantina, contando inclusive com a participação da juíza de direito dra. Ruth Duarte Menegatti.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, a diretora Tatiani Qualho Ayachi destacou a importância dos projetos desenvolvidos para garantir a formação e o sucesso dos alunos que ao concluírem o ciclo de ensino, poderão também abrir os horizontes para a vida profissional.