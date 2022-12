LUCÉLIA: Controle de Vetores realiza Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti

A Prefeitura de Lucélia, por meio da gerência de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a Semana Estadual de Mobilização Contra o Aedes aegypti, de 21 a 26 de novembro.

O objetivo foi mobilizar e conscientizar a população em geral sobre a importância de combate do mosquito transmissor da dengue.

Foram desempenhadas ações de busca e eliminação de possíveis criadouros do Aedes aegypti em quintais e terrenos, nebulização no caso positivo de dengue, feiras itinerantes com distribuição de panfletos, passeatas, além de outras atividades informativas.

Nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro foi realizada uma força-tarefa dos agentes de controle de vetores para nebulização de casa a casa em algumas quadras nos bairros Jardim América, Vila Dalva, Jardim Paulista e Nosso Teto 1.

Segundo a supervisora de Controle de Vetores, Flávia Fernanda Pinheiro Pereira, esses bairros foram selecionados para receber a força-tarefa durante esses quatro dias de campanha, porque são áreas em que foram detectados, no mês de novembro, casos positivos de dengue com base em notificações feitas na Vigilância Epidemiológica – Centro de Saúde.

Também fixaram cartazes nos órgãos públicos sobre a conscientização da “Semana Estadual de Mobilização Contra o Aedes aegypti” e realizaram roda de conversas com educadores e alunos nas escolas do município.

No dia 26 de novembro ocorreu a feira itinerante na frente do Banco do Brasil, com distribuição de panfletos e passeatas pela avenida Internacional e proximidades, chamando a atenção para a conscientização e prevenção da população sobre arboviroses, com parcerias do setor de Meio Ambiente e Agentes Comunitárias de Saúde.

Vale destacar ainda que, mesmo passado o período mais crítico da epidemia de dengue, registrado no primeiro semestre do ano, as ações das equipes da Prefeitura no sentido de combater o mosquito Aedes aegypti nunca foram interrompidas.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o município soma 190 casos de dengue em 2022.