Mulher com bebê no colo é atropelada na praça Gerson Ferracini em Flórida Paulista

Uma mulher com um bebê no colo foi atropelada por um veículo GM Montana na Praça Gerson Ferracini em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu por volta das 19h20 desta segunda-feira (6).

Ao jornalismo Folha Regional, a condutora do veículo GM Montana disse que trafegava pela praça quando repentinamente ocorreu o acidente com a mulher que atravessava a rua próximo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e do Ki-Lanche.

Ela disse que chegou a frear, mas que não houve tempo suficiente de evitar o acidente.



A mulher que caiu com a criança no colo, sofreu escoriações e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Flórida Paulista.

A criança também foi levada para a Santa Casa e passaria por atendimento médico que revelaria seu estado de saúde.

Ainda em conversa com o jornalismo Folha Regional, a condutora da GM Montana lamentou o acidente e afirmou que prestará todo o suporte necessário e que acompanhará a recuperação da vítima.

A Polícia Militar compareceu ao local, prestou os primeiros atendimentos e controlou o tráfego de veículos, além de registrar a ocorrência e colher a versão de todos os envolvidos. As causas serão apuradas.