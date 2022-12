1º Moto Expo Fest Oeste Paulista ocorre neste fim de semana em Presidente Prudente

No Recinto de Exposições Jacob Tosello haverá encontro de motos clubes, jipeiros e de motorhomes. No local, também será montado durante o Moto Fest, o Festival de Food Trucks, da FEAP

Neste fim de semana, dias 9, 10 e 11 de dezembro, no Recinto de Exposições “Jacob Tosello”, será realizada a Etapa Final da Copa Oeste Paulista de Motocross. O 1º Moto Expo Fest Oeste Paulista contará mais de 300 pilotos confirmados. No local terá exposição de carros antigos, rebaixados e de competição.

Haverá encontro de moto-clubes, jipeiros e de motorhomes. No local, também será montado durante o Moto Fest, o Festival de Food Trucks da FEAP.

A entrada para prestigiar o Moto Expo Fest é um 1kg de alimento ou um brinquedo novo. A pista foi confeccionada no Recinto de Exposição, próximo a área das arquibancadas, para receber a competição.

O evento começa na sexta-feira (9/12) a partir das 18h com o Festival de Food Truck. No sábado das 14h às 19h e no domingo das 8h às 10h haverá um Treino Livre. O início das provas ocorre no domingo, a partir das 11h.

O 1º Moto Expo Fest Oeste Paulista é uma realização da Associação dos Pilotos de Motocross de Presidente Prudente e Região e FEAPP com apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.