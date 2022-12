Divulgação de aprovados na Medicina agita a Unoeste

A Universidade do Oeste Paulista divulgou na tarde dessa terça-feira (6) a tão esperada lista dos candidatos aprovados no vestibular para o curso de Medicina campus de Presidente Prudente. A prova foi realizada no último sábado (3). Ao verem seus nomes na lista nesta tarde, muitos aprovados comemoraram a conquista ao lado dos pais, outros familiares e amigos em frente à universidade. Isso fez com que a calmaria e tranquilidade do calçadão do campus 1, em razão de que muitos estudantes já estão de férias, dessem lugar para muita agitação, comemoração e abraços.

A candidata Anna Cardoso Imperador, de 20 anos, garantiu a 1ª colocação na classificação geral. Emocionada com a façanha, a moça vibrou muito quando certificou seu nome na lista dos aprovados. “O sentimento é de superação porque eu fiquei dois anos e meio fazendo outro curso, farmácia aqui mesmo na Unoeste, e decidi trancar para começar o cursinho. Ter conseguido esse primeiro lugar em meio a tantas pessoas, estou muito feliz”, revelou, entusiasmada.

A moça revelou que o curso médico sempre foi uma opção pra ela, que acabou adiando esse sonho por receio de não conseguir passar no vestibular assim que concluiu o ensino médio. “Sempre tive medo de não conseguir passar, ter que ficar um tempo no cursinho. No final fiz cursinho com ótimos professores, e deu tudo certo. Sou muito grata a tudo o que aprendi na Farmácia, a todos meus professores que me ajudaram muito, mas agora é vida nova, experiências novas. Os próximos anos serão de muita dedicação”, prometeu.

Os pais dela estavam radiantes com a notícia. “Meu sentimento é de satisfação plena. Ela abdicou de seis meses da vida social, estudando diuturnamente, se dedicando pra esse vestibular do curso que ela queria. Graças a Deus ela foi aprovada, conseguiu essa classificação maravilhosa, tudo fruto do esforço e da dedicação dela. Como pai e mãe estamos muito felizes por ela”, disse o pai Flávio Roberto Imperador, que é advogado aposentado. “Quando da decisão de largar dois anos e meio da farmácia, a gente conversou e apoiou. Ela foi sincera com a gente. Olhei pra ela e disse: ‘- bora lá. Vamos atrás e vamos conquistar’. Ela me prometeu ficar entre os três primeiros lugares, mas conquistou por mérito dela o primeiro lugar. Estamos muito orgulhosos porque temos a plena certeza que a base que a gente deu foi boa e consolidada. Hoje, eu posso dizer, estou com o espírito leve e muito feliz”, completou a mãe dela, a fisioterapeuta Lia Cardoso Imperador.

Quem também estava comemorando muito a conquista era o candidato Rafael Graton Boni, de 17 anos. Ele garantiu o terceiro lugar na classificação geral. “É um alívio porque estudei bastante. Estava ansioso para o resultado e ver que fiquei em terceiro na classificação tirou aquele peso das costas”, comentou o rapaz que na preparação conciliava a conclusão do ensino médio numa escola pública, com o cursinho pré-vestibular. “Eu estudava o dia todo, manhã e tarde. E agora é aproveitar os dois meses de descanso, de férias, pra depois voltar com força pra estudar”.

Matrículas

As matrículas dos candidatos aprovados no vestibular de Medicina podem ser realizadas na secretaria do campus 1, somente na forma presencial, até sexta-feira desta semana (9), em horário especial, em razão do jogo do Brasil (fecha às 11h e retorna 1 hora após o término do jogo).

