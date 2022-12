Empresário é assassinado com vários tiros de fuzil em Rio Claro

Um empresário foi executado com diversos tiros de fuzil e de pistola, na tarde desta terça-feira (6), na Estrada dos Costas, no Jardim das Palmeiras, em Rio Claro (SP). Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens são fortes.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Sérgio Eduardo Aparecido Fazio da Costa, de 43 anos. Ele estava dentro de uma caminhonete e, ao parar em um semáforo, foi abordado e perseguido por dois criminosos que estavam em um outro veículo.

Depois de ser alvejado ele perdeu o controle da caminhonete, que subiu na calçada e bateu contra uma farmácia.