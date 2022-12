FLÓRIDA: Câmara Municipal abre edital de concurso público para cargo de controlador interno

A Câmara de Flórida Paulista publicou na última edição do jornal Folha Regional o edital de abertura de um concurso público que tem como objetivo à admissão de um cargo de controlador interno.

De acordo com o edital, será preenchida uma vaga. Ao profissional admitido, deverá desempenhar atividades em carga horária de dez horas semanais e contará com salário no valor de R$ 1.584,63 ao mês.

Para concorrer a oportunidade, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de nível superior em direito, administração ou ciências contábeis, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 26 de novembro de 2022 a 18 de dezembro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da Consesp.

Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 e deverá ser pago até o dia 19 de dezembro de 2022.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório prevista para ser realizada no dia 8 de janeiro de 2023.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.