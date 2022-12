FLÓRIDA: Melhores do Ano será “eternizado” pelas lentes de Lais Gotardo

Profissional vem se destacando em ensaios com luz natural



A 14ª edição do Prêmio Melhores do Ano que acontece na noite da próxima sexta-feira (9), no Imperial Eventos, terá seus momentos eternizados pelas lentes da fotografa Lais Gotardo.

A profissional será a responsável por registrar os melhores momentos do evento, seu ambiente, participantes e o ponto alto, a cerimônia de entrega dos certificados.

Em conversa na tarde de hoje (7) com a equipe do jornal e site Folha Regional, foram acertados os últimos detalhes da cobertura do evento com Lais Gotardo.



O TRABALHO DA PROFISSIONAL

Ensaios com gestantes, crianças, famílias e ocasiões diversas em datas comemorativas são especialidade de Lais Gotardo.

Ela também é a responsável por clicar os profissionais e empresas de Flórida Paulista e região em trabalhos para as redes sociais, campanha publicitárias e outros tipos de ações.

O contato de Lais Gotardo é o (18) 98184-9170. Conheça um pouco mais acessão o Instagram: @laisgotardo.fotografia