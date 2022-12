MARIÁPOLIS: Carlos Amorim é eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024

Em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (6), foi eleita a nova Mesa diretora da Câmara Municipal de Mariápolis para o biênio 2023/2024.

O vereador Carlos Pereira Amorim (PL) foi eleito para o cargo de presidente com cinco votos e a vereadora Aparecida Sensiarelle (PV) teve quatro votos.

Ainda foram eleitos José Airton Ferreira (vice-presidente), Fernando Beserra (1º secretário) e Cleber Juliano “Bicudo” (2º secretário) todos com cinco votos.

Após a eleição, o presidente eleito Carlos Amorim fez uso da palavra e esclareceu os acontecimentos antes da eleição da Mesa e destacou uma reunião realizada pelo prefeito em seu gabinete com o vice-prefeito e mais quatro vereadores para definir o novo presidente da Câmara.

Ressaltou que na reunião afirmou que seria candidato a presidente e onde foi informado pelo prefeito que a vereador Aparecida Sensiareli seria candidata, porém manteve a sua candidatura.

Continuando Carlos Amorim agradeceu os vereadores que votaram nele para presidente do legislativo e afirmou que espera trabalhar unido com todos os vereadores, ressaltando que a Câmara Municipal tem que trabalhar em favor do povo de Mariápolis.