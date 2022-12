OSVALDO CRUZ: Iniciadas obras de reforma e melhorias na concha acústica

A Prefeitura de Osvaldo Cruz deu início às obras de melhorias na concha acústica “Ruy Camarinha de Souza”, localizada ao lado da linha férrea e estação ferroviária.

O local está sendo reformado com troca de toda cobertura e adequação dos camarins, além das arquibancadas para obtenção de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Prefeitura de Osvaldo Cruz, toda área no entorno da concha acústica será reformada, inclusive pista de caminhada e colocação de um novo parque infantil.

Para a reforma foi informado que será assinado um convênio com o Governo do Estado para liberação de uma verba no valor de R$ 600 mil e a Prefeitura Municipal irá colocar R$ 200 mil de recursos próprios, para a execução das obras necessárias de revitalização do local, que deixará a concha acústica e a pista revitalizadas.

A intenção é após as obras de reforma e implantação de acessibilidade, o local possa ser utilizado para eventos culturais.