DRACENA: Prefeitura inova com APP de serviço via WhatsApp

A Prefeitura de Dracena passa a contar com um novo serviço para atendimento da população. Trata-se de um aplicativo via WhatsApp, cujo atendimento será por meio do número 3821-8000. Basta adicionar o número na agenda do seu smartphone e digitar ‘Oi’, para iniciar o atendimento. O serviço acontece via chat. Lembramos que este WhatsApp não recebe ligações.

Ao entrar em contato, o cidadão deverá digitar o número correspondente da opção de serviço que desejar, como Saúde; Cultura e Turismo, Desenvolvimento Social; Jurídico-Tributário; Esporte, Lazer e Juventude; Limpeza Pública e Meio Ambiente; Fiscalização (lotes sujos); Agronegócio, Infraestrutura (iluminação/asfalto) e Administração (recursos humanos).

Pelo WhatsApp, o cidadão também poderá receber as informações de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e da Secretaria de Esportes.

A iniciativa da criação do WhatsApp da Prefeitura partiu do prefeito André Lemos, que inicialmente tinha intenção de disponibilizar um aplicativo para Android e Iphone, para que a população pudesse estar cada vez mais próxima da administração municipal. “A experiência que tivemos com o ‘Zap do Prefeito’ nos mostrou que podemos melhorar a comunicação e agilizar a solução de problemas por toda a cidade”, afirmou o prefeito.

Após pesquisar muitas opções no mercado, o departamento de informática do município, liderada pelo diretor Osmar Scobin, identificou a possibilidade de aplicativos que funcionam por meio do WhatsApp, ou seja, não há necessidade de instalar um programa no celular, basta mandar um “Oi”.

O recurso digital está sendo implantado por prefeituras de médio e grande portes atualmente, oferecendo à população um atendimento mais personalizado.