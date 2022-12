FLORA RICA: Estrada rural recebe obras de modernização e melhorias

Foram finalizadas as obras de modernização e melhorias na estrada do bairro Bandeirantes no município de Flora Rica.

O secretário de Obras de Habitações Bagão, acompanhado do assessor dos serviços de estradas rurais Carlos Eduardo e do encarregado de transportes Nilson, estiveram na estrada do bairro Bandeirantes para conferir os resultados da obra realizada através de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flora Rica em parceria com a usina Alto Alegre.

Após a construção de caixas d’água para a filtragem da água da chuva, evitando que a estrada fique inundada, e a retirada de barrancos e a ampliação da estrada para melhorar a passagem e a zona de visão dos veículos, os moradores dos sítios próximos estão contentes com os resultados da obra e com os benefícios da nova estrada.

Ainda no bairro Bandeirantes, a Prefeitura Municipal de Flora Rica tem mais uma obra em andamento pelo programa Melhor Caminho do Governo do Estado visando melhorar a passagem da população através do assentamento com pedras e cascalhos e a retirada de barrancos – sendo que a obra será finalizada em breve.

A prefeita Rosicler agradece o empenho e dedicação de todos os funcionários da obra que trabalharam o mais rápido possível para liberar a passagem de fazendas, chácaras e sítios, que dependem destes acessos, tanto para locomoção quanto para o escoamento de produção agrícola.