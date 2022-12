FLÓRIDA: Com a presença do bispo, pe. José Ribeiro inaugura capela

Com a presença do bispo diocesano Dom Luiz Antônio Cipolini, o padre José Ribeiro inaugurou a capela de Nossa Senhora das Graças no domingo (27) em Flórida Paulista.

Contando com a participação maciça de fiéis, a celebração marcou o retorno das atividades na capela que há muito tempo estava sem função e sofrendo as ações do tempo, sem condições de uso e que em maio de 2021 passou a receber os serviços de uma ampla reforma que a deixou com um novo visual, além de garantir a construção de novos espaços.

Para a reforma, a igreja utilizou recursos próprios e também provenientes de ações das pastorais paroquiais e doações.

A inauguração recebeu elogios dos presentes que também puderam conhecer os espaços construídos para a catequese, banheiros, sacristia e uma cozinha.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o padre José Ribeiro destacou que com a conclusão das melhorias, a população daquela comunidade terá além do retorno das atividades religiosas na capela, um local adequado para reuniões, aulas de catequese e outras ações, sendo motivo de muita alegria para o sacerdote que está prestes a encerrar seu ciclo pastoral em Flórida Paulista.