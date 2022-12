CREPALDI’S EVENTOS em Flórida Paulista

Para as confraternizações em família, amigos, da empresa, festas e eventos, Flórida Paulista conta com o Espaço Crepaldi’s Eventos.

Localizado no distrito industrial, o espaço conta com ampla cobertura, churrasqueira com balcão, jogos de mesas, refrigeradores, fogão, pia e toda a estrutura necessária para que seu dia de lazer seja um sucesso.

Para a diversão dos convidados: rede wi-fi, playground, piscina com chuveirão e mesa de sinuca.

As diárias são acessíveis e você pode conhecer o espaço antes da locação, tornando seu momento de descanso ou festa ainda melhor.

O telefone do Espaço Crepaldi’s Eventos é o (18) 99704-3844.