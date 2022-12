HOJE! Cerimônia de entrega do Prêmio Melhores do Ano em Flórida Paulista

Chegou o grande dia! A cerimônia de entrega de certificados do Prêmio Melhores do Ano, considerado o “óscar” de Flórida Paulista, acontece na noite desta sexta-feira (9).

Como palco do grande evento, o Imperial Eventos do Grupo Borges será o ponto de encontro de empresários, profissionais em diversas áreas e personalidades floridenses e da região eleitos pela pesquisa de opinião pública realizada via plataforma Google.

A atração do evento será o Dj Paschoal de “Paschoal Som Iluminação e Imagem” contando com toda a sua estrutura e o renomado cantor Sérgio Show.

O Buffet Massines é o responsável por servir os participantes e seus convidados na noite de festa.

O registro do evento será feito pela fotografa Laís Gotardo que eternizará todos os momentos do Melhores do Ano.

Promovido pelo Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site), o Prêmio Melhores do Ano chega em sua 14ª edição com total sucesso e a entrega de 75 homenagens nos mais variados segmentos.

Trata-se da coroação da dedicação de homens e mulheres que fazem a diferença em Flórida Paulista e que juntos constroem dia a dia o progresso da Cidade Amizade.

Aos participantes, nosso até já! Aos espectadores, o nosso encontro está marcado e acontece a partir das 20h30 na transmissão ao vivo que será realizada pela TV Folha Regional.