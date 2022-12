MARIÁPOLIS: Executadas obras de ampliação das galerias de captação de águas pluviais

A Prefeitura de Mariápolis resolveu dois problemas na captação de águas pluviais, em dois pontos da cidade.

As demandas eram alvos de reclamações há anos pelos moradores, uma vez que geravam enormes transtornos e foram inseridas no plano de trabalho da administração municipal.

Os investimentos foram realizados com recursos próprios, dos cofres municipais.

Um dos pontos que recebeu as melhorias foi na rua Princesa Isabel, ao lado do Almoxarifado Municipal. Nesse local foram implantados 140 metros lineares de tubulação de concreto e novas bocas de lobo para captação das águas.

Outro trecho de melhorias foi na avenida Mourão, no bairro Mourão, onde foram implantados 67 metros lineares de tubulação de concreto e novas bocas de lobo. (Com informações do Sigamais)