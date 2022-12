Ismael Calori, ex-prefeito de Mariápolis morre aos 56 anos

Velório será das 9 às 13 horas e sepultamento no cemitério de Mariápolis

Faleceu aos 56 anos em Presidente Prudente, o ex-prefeito de Mariápolis, Ismael de Freitas Calori.

O óbito ocorreu nessa madrugada. Ismael lutava contra um câncer e nos últimos dias seu estado de saúde se agravou.

Ele foi prefeito de 2009 a 2016 e teve como vice-prefeito Antonio de Jesus Ravasi – popular Saponga (in memorian). Ismael era casado com Eliana Márcia Cabral Calori e pai de Emerson e Evandro. O mariapolense deixa ainda dois netos.

Conforme a família, o corpo será velado das 9 às 13 horas e sepultado no cemitério local.

CALORI

Ismael de Freitas Calori, nasceu 13 de agosto de 1966, técnico em Serviços Mecânicos, produtor rural e pecuarista. É filho de Joaquim de Freitas Calori (in memorian) e Joaquina Arantes de Freitas Calori, casado com Eliana Márcia Cabral Calori, pai de Emerson e Evandro. Deixa ainda quatro irmãos: Rogério, Celso, Edna e Luzinete. A família Calori é tradicional de Mariápolis e reside desde 1944 no município.