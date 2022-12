ADAMANTINA: Prefeito Márcio Cardim é novo presidente da AMNAP

Em votação realizada na manhã de segunda-feira (12), o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, foi eleito por unanimidade como presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP).

O mandato será de um ano e terá início em 1º de janeiro de 2023. Integram a associação 30 municípios compreendidos de Herculândia a Panorama.

De acordo com Cardim, o objetivo de concorrer à presidência da AMNAP foi motivado pelo projeto de regionalização da saúde que teve início e a partir de agora, o foco estará em efetivá-lo o mais rápido possível.

“O projeto já conta com o apoio dos municípios da nossa microrregião, já encaminhamos também para o futuro secretário de saúde do estado, Eleuses Paiva. Além de regionalização e integralização da saúde, vamos também desenvolver o Projeto Nova Alta Paulista do Futuro, pois queremos que a nossa região se desenvolva cada vez mais gerando emprego, renda e condições não só para os moradores de Adamantina como de toda a região”, afirma o agora presidente da AMNAP.

A AMNAP existe desde o ano de 1977 e desde a sua criação é realizado um revezamento entre os gestores levando em consideração a representação das regionais de Adamantina, Dracena e Tupã.