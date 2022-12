ARTIGO: Feliz por dentro e sorrindo por fora. Como conseguir esta fórmula?

O estresse, a tenção, a ansiedade e alguns outros distúrbios psicológicos podem ser a causa da queda da nossa imunidade. Isso é o que uma ciência chamada psiconeurominologia diz.

O termo “Psiconeuroimunologia” foi cunhado por Robert Ader, em 1981, para explicar o ramo da ciência que estuda a interação entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico.

Muitas evidências mostram as comunicações entre os sistemas neuroendócrino, neurológico e o sistema imunológico. Existem vários estudos que demonstram que muitos estressores vindos das relações sociais ruins podem alterar a imunidade das pessoas.

A Ciência já sabe que o estresse prolongado (algo corriqueiro na vida pós-moderna) leva ao aumento dos níveis cortisol, e isso, faz com que a ação do sistema imunológico, fique rebaixada, tornando o organismo mais vulnerável a viroses e outras infecções. Pode-se depreender que, especialmente em períodos conturbados da vida, é preciso cuidar da melhor forma possível das nossas emoções, para não adoecer também o corpo.

O cortisol é um hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, que estão perto dos rins. Sua função é ajudar o organismo a controlar o estresse, diminuir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Se o cortisol está acima do normal é sinal que o nosso modo de vida não está equilibrado.

Uma boa prevenção para uma vida emocional equilibrada e usar e abusar do Riso. Em parte, é verdade; sorrindo espanta-se os males. Vamos então conversar sobre isso.

Dar risada é uma das principais formas utilizadas na comunicação entre as pessoas. Ela causa muito bem-estar, ligando as pessoas umas às outras. Contribuindo para que nos momentos difíceis e estressantes do dia-a-dia, os dissabores sejam amenizados e os efeitos deletérios do estresse fiquem minimizados.

O riso é um fenômeno universal, que passa pelas culturas, pelas faixas etárias, grupos étnicos e classes sociais. Desde da antiguidade grega o riso já era alvo de algumas teorias.

O filósofo oriental, Masaharu Taniguchi, expõe que viver sorrindo alegremente atrai pensamentos positivos, que influenciam o ambiente, provocando uma melhora no estado mental das pessoas e, assim dizendo no próprio corpo. Para Taniguchi a doença é causada pela mente e curada pela mente: “É forte a transformação causada no corpo físico pela mente preenchida de sentimentos de gratidão, pela mente dócil e pela alegria”. Não podemos levar esta afirmação ao extremo reducionista que com a alegria das risadas os problemas de saúde sumirão, porém não podemos negar que o riso é um grande promotor da saúde.

Segundo Ronald Berk, Professor Emérito de Bioestatística e Medição The Johns Hopkins University, em um estudo de 1992, ficou demonstrado que rir cem vezes no decorrer do dia tem os mesmos efeitos cardiovasculares que fazer exercícios de remo durante 10 minutos. Os benefícios físicos do humor foram comparados a exercícios aeróbicos.

Estudos que relacionam o humor e o riso estão evidenciando o potencial da gargalhada para melhorar não só a saúde, mas também a qualidade de vida. Eles mostram que o riso tem mesmo uma fórmula terapêutica. O riso sincero pode trazer benefícios, é de graça e provoca o bem-estar em quem faz uso dele, modificando positivamente pessoas e o ambientes.

“O riso é a mais barata e eficaz das drogas. O riso é um remédio universal”, segundo o filósofo Bertrand Russel. Vamos usar ele em nosso dia-a-dia?

Todavia não podemos ignorar as emoções. Se você perdeu a vontade e o desejo de sorrir. Se você estiver passando por um momento em que suas emoções estão abaladas, procure a ajuda de um profissional que cuida das emoções. Não deixe uma dor piorar outra. A psicoterapia pode ajudar a potencializar aquilo que é bom, a organizar sua forma de ver a vida e não enxergar as coisas como sendo mais ruins do que realmente são. Lembre-se que o estresse tem a ver não só com aquilo que acontece, mas também com a forma como você maneja o que aconteceu.

O bem-estar emocional é um dos pilares para a manutenção da saúde como um todo e diminui a propensão para certas doenças. Cuide das emoções para cuidar também da saúde.

Aguinaldo Adelino Carvalho

Psicólogo CRP 06/142740