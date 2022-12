Cursos técnicos da Unoeste têm bolsas de até 40% OFF

Formação de curta duração, investimento mais acessível e rápida absorção de mercado são apenas algumas das vantagens para quem opta por cursos técnicos ao invés da graduação. A Unoeste oferece duas opções para quem tem essa preferência: os cursos técnicos em Enfermagem e Farmácia. Eles têm duração de um ano e meio e são oferecidos com toda a estrutura tecnológica da segunda melhor universidade particular no estado de São Paulo, com base nas avaliações do MEC. As inscrições para os interessados em começar a fazer um desses cursos a partir de 2023 estão abertas e podem ser feitas neste link.

Para quem opta pelo curso de Técnico em Enfermagem na Unoeste, garante o certificado de auxiliar de enfermagem e cuidador de idosos. Já pra quem termina o Técnico em Farmácia, garante também certificações para auxiliar de farmácia de manipulação, balconista de farmácia e auxiliar de farmácia hospitalar.

A aluna Gisely Cruz Rozzante está matriculada no terceiro módulo, o último do curso Técnico em Farmácia. Ela lembra que no primeiro dia de aula, no Teatro César Cava, se emocionou muito ao ouvir profissionais da área e professores sobre como seriam as aulas oferecidas. “Realmente foi muito mais do que eu esperava, eu fui sendo surpreendida a cada aula, cada matéria que o curso oferece. Sem contar nos excelentes professores em cada módulo. A Unoeste realmente faz menção ao nome que carrega”, diz ela, elogiando ainda a estrutura oferecida aos alunos.

“Tudo é feito com excelência, seriedade e profissionalismo, preparando futuros profissionais para atuar no mercado de trabalho. Através do estágio oferecido pela Unoeste, me identifiquei ainda mais porque tive a experiência de atuar na prática como futura técnica em Farmácia. Me encantei ainda mais pela área da saúde. Deixo aqui toda minha gratidão e experiência como aluna e futura técnica em Farmácia”, completou.

A hoje técnica em Enfermagem, Priscila Almeida Augusto de Oliveira, ingressou no curso técnico da Unoeste em fevereiro de 2019. “Eu resolvi fazer o curso Técnico em Enfermagem porque eu já estava fora há alguns anos do mercado trabalho e eu queria um curso que me desse um retorno rápido, para eu voltar ao mercado de trabalho o mais rápido possível. E é um custo-benefício, um curso de um ano e meio, também um um valor que eu podia pagar naquele momento”, relata a egressa.

Ela lembra que assim que fez a matrícula lá em 2019 e começou a estudar pra valer, veio a grata surpresa. “Com um mês de curso eu já estava empregada no Hospital de Esperança, onde eu estou até hoje. A Unoeste me ofereceu muitas vantagens, laboratórios, aulas práticas e teóricas, estágio no hospital. Então eu consegui chegar no mercado mais preparada”, reconhece. E não para por aí. Atualmente, a Priscila faz dupla jornada porque conseguiu conciliar um outro emprego cinco meses depois trabalhando no Hospital de Esperança. “Eu entrei também no HR [Hospital Regional]. Agora tenho duplo vínculo, faço dupla jornada de trabalho. Então assim, eu devo muito ao curso técnico”, conclui.

As matrículas vão até o dia 31 de janeiro de 2023 e as aulas terão início em fevereiro.