FLÓRIDA: Comércio inicia abertura no período noturno na sexta-feira

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista – “ACIFP”, anunciou nesta terça-feira (13), que a abertura do comércio para as vendas de fim de ano no período noturno terá início na próxima sexta-feira (16).

O período será aberto com a chegada do Papai Noel que percorrerá as ruas e avenidas do centro da Cidade Amizade e que chegará na Praça Gerson Ferracini às 20h.

O horário de funcionamento na sexta-feira será das 19h às 23h e no sábado (17), até as 16h.

De 19 a 23 de dezembro, as lojas permanecerão abertas em horário normal e no período noturno, das 19h às 23h.



Dia 24, véspera de Natal, o comércio ficará aberto até as 16h.

Simultâneo a abertura do comércio no período noturno, a Associação Comercial está realizando a sua tradicional campanha de Natal que neste ano vai sortear no primeiro prêmio um vale compras de R$ 2 mil; segundo prêmio um vale compras de R$ 2 mil; terceiro prêmio R$ 1 mil em vale compras; um celular Xiaomi REDMI A1 (4º prêmio); um celular Sansung Galaxy A03 (5º prêmio) e uma TV 32 polegadas LED no quinto prêmio.

O sorteio será no dia 16 de janeiro de 2023 com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional.