FLÓRIDA: Prefeito anuncia inauguração do Centro Esportivo Municipal

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que o Centro Esportivo Municipal, construído nas antigas instalações do Clube Recreativo Guanabara será inaugurado no dia 28 de dezembro.

As obras de implantação do Centro Esportivo Municipal foram finalizadas recentemente após diversas paralisações e adequações no projeto de execução.

A obra é fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e o Governo Federal, por meio do antigo Ministério do Esporte.

O Centro Esportivo Municipal terá quiosques, campos de futebol, quadra de tênis, piscina, equipamentos de lazer e recreação, sanitários, entre outras.

Destinado à prática esportiva e de lazer, o Centro Esportivo Municipal estará em breve à disposição da população floridense.

O prefeito Froio enviou Projeto de Lei para a Câmara Municipal denominando o local de “Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki”.