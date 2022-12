Fuga da Polícia termina com carros apreendidos e um preso com drogas em Flórida Paulista

No início da tarde desta terça-feira (13), em Flórida Paulista, a fuga de indivíduos que ocupavam dois veículos, um GM Celta e um GM Astra, resultou na prisão de um homem com tijolos de maconha.

As primeiras informações colhidas pelo jornalismo Folha Regional no local dos fatos, dão conta de que durante patrulhamento da Força Tática pelas imediações da Escola Pércio, os policiais se depararam com um veículo Celta ocupado por indivíduos que ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a se portar de maneira estranha.

O motorista do veículo iniciou uma tentativa de fuga percorrendo alguns quarteirões, porém, abandonaram o veículo e se embrenharam em meio à vegetação da linha férrea. No veículo Celta foram localizados os cinco tijolos de maconha.



Um indivíduo foi preso e outros dois conseguiram se evadir e são procurados pelas equipes policiais.

A ocorrência segue em andamento sendo apresentada na Delegacia de Polícia de Flórida Paulista.

Mais informações e a atualização deste conteúdo podem ocorrer a qualquer momento.