Prudente recebe mais de 130 pilotos no 1º Moto Expo Fest Oeste Paulista

O Recinto de Exposições “Jacob Tosello” recebeu mais de 130 pilotos neste fim de semana, com a realização do 1º Moto Expo Fest Oeste Paulista, Etapa Final da Copa Oeste Paulista de Motocross.

O prefeito Ed Thomas passou pelo evento, onde conferiu a estrutura e conversou com os participantes e o público presente. No evento esteve presente o secretário municipal de Turismo, Adolfo Padilha.

O 1º Moto Expo Fest Oeste contou com disputas e também outras atrações, como praça de alimentação com Food Truck, exposição de carros antigos, rebaixados e de competição. No local houve um encontro de moto-clubes, jipeiros e de motorhomes

O 1º Moto Expo Fest Oeste Paulista é uma realização da Associação dos Pilotos de Motocross de Presidente Prudente e Região e FEAPP com apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.