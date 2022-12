Tombamento de caminhão deixa motorista ferido em Piracicaba

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista relatou que estava saindo do distrito industrial durante a chuva que caiu na cidade e tentou desviar de outro caminhão, mas perdeu o controle e atravessou uma parte do canteiro central, quando o veículo pesado tombou.

O caminhão levava 25 toneladas de uma matéria-prima para produção de plástico. Uma parte do veículo ficou sobre uma faixa da rodovia sentido Piracicaba e foi preciso interditar essa pista.