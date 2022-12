Estudantes de Salmourão se encantam com estrutura da Unoeste

Estudantes da rede estadual ficaram eufóricos ao conhecerem a Sala Betha, um dos laboratórios mais modernos da universidade (Foto: Emerson Sanchez)

Um dia de aula diferente, de conhecer a estrutura de uma universidade top que não cansa de investir em alta tecnologia e num corpo docente altamente qualificado para oferecer a melhor formação acadêmica aos seus estudantes. Assim foi a visita de alunos do ensino médio matriculados na Escola Estadual de Ensino Integral (EEEI) Hans Wirth, que fica em Salmourão, na região da nova alta paulista. Eles estiveram no campus 1 na manhã desta quarta-feira (14) para conhecer laboratórios e a tão famosa Sala Betha. Esse tour agendado e acompanhado pelo Departamento Comercial da Unoeste, envolveu no total 43 visitantes, sendo 37 alunos e seis professores da escola que tem o Programa Ensino Integral (PEI), oferecido na rede estadual para melhorar a aprendizagem por meio de um modelo pedagógico inovador.

A turma era composta de alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio. O tour pela Unoeste, acompanhado pelas funcionárias Cecília de Assis e Júlia Borri, ambas do Comercial, começou pelos laboratórios de Anatomia Humana (onde ficam as peças reais e sintéticas para estudos) e de Ciências Morfofuncionais, ambas no bloco H. Dentro desses ambientes, os estudantes se surpreendiam e demonstravam encantamento com o que viam. A aluna do 2º ano, Monique Inácio do Nascimento, de 16 anos e que sonha em fazer medicina, parecia encantada. “Eu sonho com a medicina que pra mim é algo incrível e me surpreende a cada dia. Então estar dentro de um laboratório desse é o início de que essa realização pode ser sim possível. Uma experiência incrível, me surpreendi com as coisas [peças para estudos] e me anima ainda mais. Não tenho dúvidas nenhuma de que é isso que quero mesmo”, disse, empolgada.

Diferentemente dela, o aluno do 1º ano do ensino médio Hiago Vinicius Soares da Silva, 16 anos, não quer partir para a área da saúde não. Mas ficou impressionado com a estrutura do local. “Gostei bastante, uma experiência bacana mesmo. Medicina já foi sim um dos meus focos, mas hoje eu quero partir para outra área. Minha meta é setor executivo em Relações Internacionais”, revelou seguro e sem titubear.

Depois dos laboratórios, a turma foi conhecer o Palácio de Esportes, o famoso ginásio do campus 1. E é claro que a quadra diferenciada impressionou muito a galera, em especial os meninos que até arriscaram uns arremessos de basquete. Aluno do 2º ano do ensino médio da EEEI Hans Wirth, o Alex Gabriel Foltran Marques de Souza, 16 anos, joga basquete pelo time sub-17 de Salmourão. Ao pisar na quadra pela primeira vez, foi só elogios. “Ver uma quadra dessa, com essa estrutura, dá uma vontade imensa de poder jogar nela. A vontade veio a flor da pele para poder jogar. Na maioria das vezes a gente joga debaixo de sol, não tem essa estrutura nas cidades. E ver essa quadra assim é incrível”, elogiou o jovem que tem pretensão de cursar Educação Física se a carreira que pretende seguir no basquete profissional não der muito certo.

Sala Betha

O momento mais aguardado do passeio era realmente conhecer a Sala Betha, um dos laboratórios mais modernos da universidade. Eles já tinham conhecido de pertinho o Projeto Betha que foi levado para a edição deste ano da Feira de Profissões realizada em setembro deste ano, no Salão do Limoeiro, campus 2 da Unoeste. Mas estar presencialmente conhecendo a Sala Betha, que é uma realidade diferenciada para acadêmicos da Unoeste nos campi de Prudente, Jaú e Guarujá, é incrível. Tanto que além dos alunos, até os professores interagiram com as mesas interativas. Conheceram ainda a realidade aumentada e até pegaram nas mãos as peças em 3D confeccionadas ali mesmo.

A aluna do 1º ano do ensino médio, Larissa Santos do Nascimento, 15 anos, se encantou com uma peça que reproduz uma cabeça humana e que foi impressa em 3D. “Pra mim é algo inovador porque eu nunca tinha visto isso. Fiquei impressionada com cada detalhe daqui. Eu até perguntei para os rapazes aqui se foi feita mesmo na impressora e quanto tempo demorava. É muito legal, estou muito feliz”.

A amiga de sala, Iara Aparecida Marques de Carvalho, 15 anos, se surpreendeu com a interatividade das mesas. Adorou não só do jogo de perguntas e respostas sobre a Unoeste muito semelhante ao Show do Milhão, como a Sala Betha como um todo. “É uma experiência incrível, não pensei que hoje eu estaria aqui. Sempre quis conhecer uma faculdade e nunca imaginei que seria a Unoeste. Estou amando conhecer e agora quero mais estudar aqui”, resumiu ela, elogiando ainda a estrutura. “Eu estava ansiosa na viagem e fui surpreendida. Tenho dúvida ainda entre agronomia e odonto, mas já quero estudar aqui”.

Saindo da rotina

Uma das professoras que acompanhava a turma era a Vânia Paio, de Língua Portuguesa. Que falou da importância desse tipo de atividade fora da escola, principalmente considerando a importância do passeio para esses jovens que muito em breve vão encarar o vestibular. “Essa visita entrou como a finalização do nosso componente do PEI projeto de vida, por meio do qual trabalhamos o que os nossos alunos estão projetando para o futuro, incluindo a universidade, o curso que eles desejam ingressar, seus anseios. Então conhecer uma universidade é muito importante e a Unoeste é uma instituição da nossa região que chama a atenção, principalmente dos nossos alunos. Dentro das nossas pesquisas, nós constatamos que os alunos gostariam de vir conhecê-la: pelos cursos, pela grandeza da universidade e por tudo que ela oferece”, destacou.

A professora lembrou que essa vontade de vir conhecer a universidade de pertinho ficou mais intensa logo após os alunos visitarem a Feira de Profissões da Unoeste. “A visita na feira, foi um divisor de águas na vida deles, pois perceberam que podem também cursar uma universidade desse porte que é acessível, já que tivemos a orientação de profissionais da Unoeste que nos informaram sobre possibilidade de bolsas por meio de programas federais, a exemplo do Fies. Nós repassamos essas informações a eles e isso aguçou ainda mais a curiosidade”, completou a professora.

Conheça o Blog Unoeste

Se você também é estudante do ensino médio e está com dúvida ou gostaria de conhecer mais sobre as profissões, temos uma dica importante pra você. Acesse o Blog da Unoeste e fique por dentro de dicas de carreira e de mercado de trabalho. O blog tem cunho educacional e não se limita apenas a um nicho. Pelo contrário. Oferece conteúdo exclusivo para diferentes públicos, como é o caso dos estudantes que já estão se preparando para o vestibular, e até para aqueles que ainda estão com dúvidas se vão ou não para a universidade e querem conhecer mais sobre determinada profissão. Nele o aluno encontra informações também sobre graduações, carreira e tem até materiais gratuitos como o planejador de estudos.