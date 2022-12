FLÓRIDA: Nova praça esportiva será inaugurada dia 29 de dezembro

No final do mês de novembro, foram concluídas as obras de construção de uma nova praça esportiva em Flórida Paulista, sendo o Projeto Areninha do Governo do Estado.

O novo espaço conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de led.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que a nova praça esportiva será inaugurada no dia 29 de dezembro.

O prefeito ainda informou que foi enviado Projeto de Lei para a Câmara Municipal e será denominado o espaço de “Areninha Tiago dos Santos Renz”.

A implantação do Projeto Areninha foi na pista de cooper, no espaço que possui gramado. Desta forma, o campo de futebol society e a quadra de basquete 3×3, ficaram dentro da pista de cooper, deixando o local com um novo visual e com várias opções da prática de esportes.

A obra feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista – que disponibilizou o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica – sendo que o Governo do Estado executou a obra através de uma empresa contratada.

A implantação deste novo espaço esportivo em Flórida Paulista foi viabilizado pelo deputado estadual Vinícius Camarinha junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Esportes, com investimento no valor de R$ 350 mil.