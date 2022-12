IRAPURU: Contas do ex-presidente da Câmara Almir Costa são aprovadas pelo Tribunal de Contas

As contas financeiras, orçamentárias e econômicas dos exercícios de 2019 e 2020 da Câmara Municipal de Irapuru, sob a presidência do então vereador Almir Costa de Oliveira (PT), foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

No primeiro ano daquela presidência, exercício de 2019, tal publicação se deu no DOSP/TCE do dia 06/07/2022 sob julgamento final na data de 05/07/2022 na ordem do dia da 21ª sessão ordinária da Segunda Câmara, no auditório “Professor José Luiz de Anhaia Mello”, sede oficial daquele egrégio Tribunal. O procurador de Contas responsável foi dr. José Mendes Neto e a relatora conselheira dra. Cristina de Castro Moraes.

Já as contas do segundo ano daquela presidência, exercício de 2020, tal publicação se deu no DOSP/TCE do dia 23/11/2022 sob julgamento final na data de 22/11/2022 na ordem do dia da 36ª sessão ordinária também da Segunda Câmara, no auditório “Professor José Luiz de Anhaia Mello”, sede oficial daquele egrégio Tribunal. O procurador de Contas responsável foi dr. José Mendes Neto e desta vênia o relator conselheiro foi dr. Robson Marinho.

Em contato com nossa reportagem, o ex-vereador à Câmara Municipal de Irapuru se diz muito satisfeito e que tinha a consciência que sua administração tinha sido feito no estrito preceito legal e sob a égide da legislação em que esteve à frente do legislativo municipal.

Relata também que tudo foi feito a contento, graças ao apoio que teve de seus vereadores da Legislatura 2017/2020, cujo trabalho de todos, foram voltados para o bem estar e o desenvolvimento de Irapuru como um todo, deixando entreveros e picuinhas pessoais e que não eram de suas prerrogativas, de lado.

Também disse agradecido aos servidores do Legislativo indistintamente que durante a sua estada frente à presidência da Casa (2019/2020) o ajudaram em muito a desenvolver uma boa gestão, o que foi comprovado no julgamento pelo órgão competente constitucionalmente que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Finalmente também agradece ao ex-prefeito Silvio Ushijima (PSD – 2013/2020), período em que também esteve como vereador por dois mandatos e aos ex-vices-prefeitos dr. Jacques Nelson Ferreira Júnior (PV – 2013/2016) e Ademar Calegão (DEM – 2017/2020).