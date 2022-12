Polícia Militar de Salmourão resolve crime de furto, recupera os pertences da vítima e prende o autor

A Polícia Militar de Salmourão resolveu um crime de furto e recuperou os pertences da vítima e prendeu o autor. A Polícia Militar de Salmourão resolveu um crime de furto e recuperou os pertences da vítima e prendeu o autor.

Na tarde desta segunda-feira, 12, a Polícia Militar teve contato com vítima, o Seu Cilerino para tentar identificar e prender o autor do furto de duas facas, um facão, uma furadeira, uma lixadeira, uma máquina plana e uma gaiola com pássaro de espécie canário do reino.

Foi preso um indivíduo (de 34 anos de idade), que confessou o furto.

Os objetos estavam debaixo do colchão da casa do ladrão e após apreendidos foram reconhecidos pela vítima.