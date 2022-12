Acidente envolve caminhão e carreta em pedágio da SP-294

Um caminhão e uma carreta bitrem se envolveram em acidente na praça de pedágio, no trecho entre Marília e Pompeia, mais precisamente no município de Oriente, na manhã desta quinta-feira (15). Apesar da gravidade do acidente ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão, placas de Tupã, teve uma pane elétrica logo após passar pela praça de pedágio (sentido Pompeia-Marília) e não conseguiu sair para o acostamento.

Uma carreta bitrem, placas de Junqueirópolis, vinha logo atrás e o condutor teve a visão ofuscada pela sol não conseguindo desviar e ocorrendo a colisão na traseira do caminhão e na sequencia acabou batendo contra o barranco, chegando a derrubar um poste de iluminação.

Apesar da gravidade do acidente, que destruiu a cabine da carreta, o motorista não sofreu ferimentos. O local já está liberado para o tráfego de veículos.