Alunos da E.E. José Firpo, de Lucélia, participam de atividade com fotografia

Para priorizar o aprendizado e estimular a um novo olhar para o objeto ou situação a ser fotografada, alunos da escola José Firpo, de Lucélia, acompanhados das professoras Ivani das Neves e Bruna Moreira participaram do workshop – FOTOGRAFIA – Do analógico ao digital, com o Prof. Me. Ricardo Cassiolato Torquato, do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). A atividade aconteceu na escola, na sala Maker, em 23 de novembro, sendo que, para o próximo ano, já agendadas as ações com os discentes do curso de Publicidade.

De acordo com a professora Ivani, a atividade pertence a disciplina eletiva de Fotografia, oferecida aos estudantes do 9º e do 1º Ano do Ensino Médio, num Projeto Educacional e Cultural. “Pretende-se usar a linguagem fotográfica como ferramenta de trabalho com os jovens e por meio do fotografar e da fotografia proporcionaremos aos estudantes a possibilidade de ampliar as reflexões acerca do seu mundo, fazendo com que percebam seu papel transformador da realidade e pratiquem a cidadania e a ação social em seu próprio meio”, explica a professora.





No roteiro os alunos participaram, na sala Maker, com as orientações e práticas com o Prof. Torquato, onde os alunos tiveram contato com os equipamentos da UniFAI apresentados pelo docente e o uso de software de edição no laboratório. No momento conversaram sobre as experiências desta prática na carreira profissional. “Momento importante da instituição apresentar aos alunos do ensino média um pouco da rotina da área publicitária. A fotografia agrega e apresenta múltiplas possibilidade de leitura da realidade. A área publicitária, com as campanhas utiliza de todos os recursos existentes. Um momento de troca e muito enriquecedora aos que pretendem definir o curso como sua escolha profissional”, destaca o docente.

A Prof.ª Ivani explica que entre os objetivos da disciplina busca-se descondicionar o olhar cotidiano através da observação e prática fotográficas, conscientizando os participantes da força da linguagem visual, estimulando uma análise mais crítica em relação aos ícones que nos cercam. E, aguarda que novas atividades sejam organizadas, neste sentido, com a instituição UniFAI para o próximo ano.

Os alunos aproveitaram este momento e gostaram da experiência: “Gostei! Achei importante as dicas para me tornar um profissional no futuro!” – Aluno: Keven Lopes dos Santos – 9º Ano, “A aula foi muito interessante, ótima explicação, esclareceu muitas dúvidas!” – Aluna: Mariane Cristina P. Silva – 1º Ano – EM; “Uma aula bem interessante e produtiva!” – Aluno: Kauan Kenzo – 1º Ano – EM.