Motorista sai ileso de capotamento na SP-294

Um motorista de 52 anos de idade saiu ileso de um capotamento ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (15), no km 610 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Flórida Paulista.



Nossa reportagem esteve no local, próximo da antiga AABB, momentos após o acidente e conversou com o motorista que estava sozinho no veículo.



Ainda bastante assustado, ele relatou que seguia no sentido Flórida / Pacaembu com uma Fiat Strada e que por motivos ainda desconhecidos, teve a sensação de que o “volante estaria solto”, impossibilitando-o de retomar a direção e resultando no desgoverno do veículo que cruzou a pista e capotou indo parar em um barranco em meio a vegetação.



O homem retornava de Adamantina onde havia ido buscar sementes para o plantio de verduras em Pacaembu, onde atua como meeiro.



Ele saiu sozinho do interior do veículo e recebeu o atendimento das equipes da concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência.