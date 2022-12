SALMOURÃO: Vereadora pede a Prefeitura o pagamento do piso nacional aos profissionais de enfermagem

Através da Câmara Municipal de Salmourão, a vereadora Francine Caetano enviou um ofício destinado à Prefeitura Municipal, onde fez solicitação ao Poder Público no âmbito do funcionalismo e da saúde municipal.

De acordo com a vereadora, tendo em vista a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem e a legislação que criou o Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem, foi solicitado que a administração municipal encaminhe à Câmara Municipal de Salmourão um Projeto de Lei que viabilize o pagamento do piso nacional a todos os servidores que atuam lotados no cargo de enfermagem do município.

A vereadora Francine Caetano afirmou que espera que o seu pedido seja atendido devido a importância dos profissionais no atendimento da população de Salmourão.

O oficio enviado pela vereadora Francine Caetano já está na Prefeitura Municipal de Salmourão e agora aguarda um posicionamento da administração municipal sobre a reivindicação.