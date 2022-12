FLORA RICA: Inaugurado Posto do Sebrae Aqui

Na quarta-feira (7) foi inaugurada oficialmente a unidade do Sebrae Aqui em Flora Rica, em evento que contou com a presença da prefeita Rosicler, do presidente da Câmara Municipal Paulo e secretários municipais.

Na oportunidade os Analistas de Negócios do Sebrae Ana Camille e Guilherme explicaram a importância da instalação do escritório em Flora Rica para promover o desenvolvimento e melhorar o ambiente de trabalho para os pequenos negócios e MEIs, contribuindo para a economia local, resultando na geração de emprego e aumento de renda.

O posto Sebrae Aqui estará aberto para atendimento ao público de segunda a sexta das 8h00 às 17h00, anexo ao Bando do Povo, com a Agente do Sebrae Camila Faria.