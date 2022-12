Ladrões roubam veículo, joias e ouro avaliados em quase R$1 milhão

Nesta manhã de quarta-feira(16), um roubo foi registrado pela SP-425(Rod. Assis Chateaubriand), município de Parapuã.

De acordo com informações obtidas, um casal viajava com destino Minas Gerais quando próximo ao município de Parapuã, dois veículos, sendo um de cor prata, ao fecharem o veículo do casal na rodovia, desembarcaram quatro indivíduos fortemente armados, se passando pela Polícia Federal. Ao abordarem o casal, os bandidos levaram o rapaz até um canavial as margens da rodovia e roubando pertences do casal avaliado por volta de R$1 milhão. Ao levarem o rapaz até o canavial, a sua esposa havia ficado no veículo.

Enquanto os bandidos se deslocavam até o canavial, a mulher conseguiu ligar o veículo com chave reserva e se deslocou até o Posto Papagaio, assim acionando a Polícia.

Equipes da região dentre Polícia Militar e Polícia Rodoviária trabalham juntas até o momento.