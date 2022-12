Munhoz & Mariano lançam primeira música do DVD “15 anos de história”

Chegou o momento de uma das duplas sertaneja de destaque do país, Munhoz e Mariano, lançar o primeiro single da grande gravação de seu DVD “15 anos de história”. Com um repertório único com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de muitos sucessos, como “Camaro Amarelo”, hit lançado há 10 anos que conquistou mais de 100 milhões de visualizações só no Youtube e já está confirmado no DVD. O projeto foi gravado no dia 21 de Setembro, no Vibra, em São Paulo e contou com participações especiais de Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, GAAB e Fred e Fabrício. A primeira faixa “Eu Nasci Pra Isso” fica disponível nesta sexta-feira à meia noite nas plataformas de áudio e ao meio dia no Youtube.

A faixa autoral, composta por Mariano em conjunto com Daniel Caon, celebra o “sextou”, com muita cerveja e churrasco e a perspectiva de um final de semana inesquecível na qual a ressaca não é temida, já que “Se der ressaca ‘nóis’ rebate e tome xote e tome litro”.

“A gravação desse DVD já foi incrível, cada detalhe, cada pessoa que estava lá, tanto nossos amigos e famílias, quanto nossos fãs, que deixaram ficar tudo ainda mais especial”, conta Mariano. “Agora essa primeira música tenho certeza que será um sucesso, assim como foi na gravação, todos cantando com a gente”, finaliza.

“Esse projeto está sendo muito especial desde o começo, e agora com essa primeira música vindo aí, tenho certeza que vai continuar sendo especial” diz Munhoz. “Espero que todos gostem e curtam muita a nova música, ‘sextando” por aí com seus amigos”, completa.

O projeto contou com palco tecnológico, cheio de LED, e um balé incrível que acompanhou os cantores em todas as faixas fazendo a diferença. Mariano ficou responsável pela composição de algumas faixas do DVD, enquanto Munhoz assinou uma parte da produção musical ao lado de Gabriel Pascoal e Cabrera – famoso produtor musical uruguaio. A direção geral Unic Film por Fernando Trevisan “Catatau”.

As próximas faixas do DVD devem chegar no primeiro semestre de 2023.