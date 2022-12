DRACENA: Prefeitura abre inscrições para concurso público com 36 vagas

A Prefeitura de Dracena divulgou a abertura das inscrições de um novo concurso público, que tem por objetivo a contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação.

De acordo com o edital, este concurso busca preencher 36 vagas, bem como formar cadastro reserva para os cargos das respectivas escolaridades:

-Nível fundamental: merendeira (4); operador de máquinas pesadas (1); pedreiro (2); tratorista (1);

-Nível médio/técnico: agente de administração escolar (1); agente de patrimônio (1); agente de receita (1); técnico agropecuário (1);

-Nível superior: analista contábil (1); analista em planejamento de compras e licitações (1); analista orçamentário e financeiro (1); analista tributário (1); controlador interno (1); diretor de escola (1); editor de comunicação audiovisual (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fiscal de atividades gerais; médico geriatra (1); professor de EMEI (12); redator (1).

O salário a ser recebido pelos profissionais efetivados varia entre R$ 1.470,33 a R$ 2.962,87, ou de R$ 14,96 a R$ 80,24 por hora, referente a jornada de trabalho de 10 a 40 horas semanais para o exercício das funções estabelecidas.

Os interessados devem se inscrever no período de 12 a 26 de dezembro de 2022, exclusivamente via internet, no site KLC Concursos, mediante o pagamento de R$ 7,36 a R$ 10,62 de taxa de participação, de acordo com a escolaridade.

Como critérios de classificação, todos os candidatos serão avaliados em uma única etapa, sendo ela: prova objetiva, prevista para o dia 29 de janeiro de 2023. Haverá também análise de títulos para o cargo de diretor de escola.

Já na data prevista de 12 de fevereiro de 2023, será realizada prova prática para os seguintes cargos: agente de administração escolar, agente de patrimônio, agente de receita, analista contábil, analista em planejamento de compras e licitações, analista tributário, analista orçamentário e financeiro, editor de comunicação audiovisual, fiscal de atividades gerais e redator.

O concurso público, conforme a publicação do certame, terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública.