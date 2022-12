FLÓRIDA: Município ganha Posto do Sebrae Aqui

No dia 12, Flórida Paulista ganhou a implantação de um posto de atendimento do Sebrae Aqui.

A solenidade de inauguração do posto instalado na Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, contou com a presença do prefeito Wilson Fróio Junior e do presidente da Câmara Municipal vereador Tiago Ribeiro de Souza; do presidente da Acifp, Murilo Ricardo e diretores, de uma equipe do Sebrae de Presidente Prudente, secretários municipais e convidados.

Na ocasião foi explanado aos presentes os benefícios que a população terá com a instalação do posto que funcionará como suporte para fortalecer o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico no município.

A Prefeitura de Flórida Paulista é parceira na instalação do posto do Sebrae Aqui e o prefeito Froio destacou a importância de mais esta conquista visando o fortalecimento do empreendedorismo no município.

Em recente entrevista ao jornalismo Folha Regional, o gerente regional do Sebrae-SP José Carlos Cavalcante apontou que a presença do Sebrae Aqui na cidade vai além dos resultados para os clientes, colaborando para o desenvolvimento econômico de Flórida Paulista e região. “O objetivo é promover a competitividade, desenvolvimento e melhoria do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia local e o fomento do empreendedorismo, que vai resultar na geração de emprego e aumento da renda”, explica.

SOBRE O SEBRAE AQUI

O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.

Nele os empreendedores ou futuros empreendedores poderão buscar informações importantes de como, por exemplo: formalização dos negócios; abertura de empresas (MEI, ME e EPP); prestação de serviços pelo MEI; palestras, oficinas e cursos.

O posto de atendimento vai funcionar no mesmo prédio da Associação Comercial. Os interessados em abrir o negócio próprio ou que precisam de ajuda para melhorar a gestão da empresa podem procurar o Sebrae Aqui em busca de orientação.