JUNQUEIRÓPOLIS: Campanha Natal Solidário 2022 beneficia 300 famílias

A Campanha Natal Solidário realizada no município de Junqueirópolis neste ano de 2022, resultou na montagem de recheadas 300 cestas de natal, que estão sendo distribuídas pelas entidades, comunidades de bairro, Diretoria de Assistência Social e CRAS, para as famílias em situação de vulnerabilidade social que foram devidamente cadastradas.

Falando da Campanha de 2022, a Primeira Dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Munira Zogheib Pinatto, destacou que a iniciativa foi coroada de muito êxito, pelo empenho de todos os colaboradores diretos e anônimos, oferecendo maior quantidade com qualidade das cestas desse ano de 2022, superando as expectativas pela diversidade de produtos para as cestas.

“Tudo foi possível devido à grande adesão dos diversos segmentos organizados de nosso município, os quais não mediram esforços em colaborar com as doações para as montagens das cestas do Natal Solidário”, disse Munira.

A entrega das cestas de Natal às entidades e colaboradores responsáveis pela distribuição aconteceu na sexta-feira (16/12), na sede do CCI – Centro de Convivência do Idoso – Anna B. Fernandes de Souza, onde as cestas foram montadas.

Na ocasião, a Diretora de Assistência Social Elâyne Val, ao lado da primeira dama Munira, agradeceu a todos os colaboradores, as equipes constituídas da Assistência Social, voluntários e aos funcionários municipais, que proporcionaram o resultado de excelência em favor das famílias a serem atendidas neste Natal Solidário.

Entidades solidárias com a entrega das cestas às famílias: N.S. Aparecida, São Miguel, São José, N.S. das Graças, São Francisco, Cristo Redentor, Pioneiros, Sagrado Coração, Vicentinos, Lions Clube, Centro Espírita, Igreja Batista, AMEJ, CRAS, CREAS, AJAV e Assistência Social.

O prefeito Osmar Pinatto e o vice-prefeito Rael da Saúde participaram do encontro com as entidades.