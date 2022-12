Motociclista fica gravemente ferido em acidente com ônibus de trabalhadores rurais

O acidente foi registrado em um acesso da SP-294 à empresa Yes, próximo a praça de pedágio de Inúbia Paulista

Na manhã desta segunda feira (19), um grave acidente foi registrado, envolvendo uma motocicleta, com placa Mercosul, que se chocou na traseira de um ônibus de transporte de trabalhadores rurais, com placas do município de Salmourão e deixou o motociclista gravemente ferido.

Segundo informações obtidas no local do fato, o ônibus de transporte de trabalhadores rurais transitava pelo acesso da Rodovia Comandante Ribeiro de Barros à empresa Yes, de Lucélia, quando o condutor de uma motocicleta, que é funcionário da empresa, teria perdido o controle da moto ao derrapar em pedriscos colocados na via, perdeu o controle e veio a se chocar contra a traseira do ônibus.

Com o choque e a queda, o condutor da motocicleta, R.A.M., de 45 anos, veio a cair ao solo e se ferir gravemente, inclusive, sofrendo fraturas expostas nos dois membros inferiores, ou seja, nas duas pernas, sendo socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina e levado para o PS da Santa Casa de Lucélia, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

O ônibus de trabalhadores transportava cerca de 40 pessoas no momento do acidente, que se dirigiam para a área onde iriam trabalhar no dia de hoje e nenhum dos trabalhadores se feriu.

Trabalharam no local da ocorrência, o policiamento de área, Polícia Militar, a Concessionária EIXO e o Corpo de Bombeiros de Adamantina.