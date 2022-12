OSVALDO CRUZ: Prefeitura inicia programa para transportar gratuitamente trabalhadores para empresas

A Secretaria de Indústria e Comércio de Osvaldo Cruz realizou no dia 9 o início do Passe Livre do Trabalhador.

O programa vai atender inicialmente trabalhadores de 14 empresas localizadas no distrito industrial e cerca 150 trabalhadores com transporte diário e gratuito.

A Prefeitura está disponibilizando ônibus para operar o Passe Livre do Trabalhador. E os ônibus começaram a levar os trabalhadores na segunda-feira (12).

Os funcionários das empresas inscritas no programa terão direito ao transporte duas vezes ao dia.

No lançamento do programa participaram a prefeita Vera Morena, vice-prefeito Amilton Albertinazzi, vereadores, a presidente do Fundo Social do município, Rose Albertinazzi, secretários de governo, além de representantes das empresas beneficiadas.