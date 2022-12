SUPERMERCADOS IKEDA celebra 14 anos em Flórida

Com promoções, descontos e preços especiais, o Supermercados Ikeda de Flórida Paulista está celebrando os seus 14 anos na Cidade Amizade.

A semana de aniversário está sendo marcada por ações comerciais, café da manhã e outras atividades como forma de agradecer os clientes e amigos que diariamente comparecem na empresa e adquirem seus produtos.

O mais completo de Flórida Paulista, o Supermercados Ikeda conta com uma ampla loja climatizada e com setores diversificados com tudo o que os clientes precisam em um só lugar.

Qualidade e bom atendimento são marcas características do Ikeda que está sempre inovando para garantir o melhor para seus clientes.

“A nossa gratidão a Deus primeiramente que nos permitiu chegar até aqui. Aos nossos clientes, amigos e parceiros; aos nossos colaboradores que nos ajudam a construir a história do Supermercados Ikeda e o nosso compromisso em continuar investindo para que o Ikeda seja sempre o supermercado de referência dos floridenses”, agradeceu o empresário Ênio Nagano.